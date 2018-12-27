Могут ли Кокорину и Мамаеву снова продлить срок содержания в СИЗО? Отвечает адвокат Павла

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал "СЭ" о том, возможно ли продление срока содержания его подзащитного под стражей. Напомним, Мамаев, а также форвард "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий сейчас находятся в московском СИЗО-2 "Бутырка". Их обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы, которые произошли в начале октября. В начале декабря суд продлил аресты всех четверых до 8 февраля 2019 года.

- Вчера нам не только объявили о завершении следствия, но и вновь перепредъявили обвинения, уже в четвертый по счету раз. Это связано с тем, что следствие устраняет недочеты. Тем не менее, от этого оно не стало более законным и обоснованным, - сказал Бушманов. - Еще в прошлую субботу я отправил жалобу в прокуратуру Москвы по поводу предыдущего обвинения. Я подробно изложил наши требования и попросил применить меры прокурорского реагирования. В первой части попросил прекратить обвинение по той части дела, к которой, как мы считаем, Мамаев не причастен и по которой нет доказательств о его причастности - я имею в виду эпизод с Паком и Гайсиным. Что касается второго эпизода - с водителем Соловчуком - я попросил переквалифицировать действия Павла на менее строгую статью - 115 ч.1 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), которая не предусматривает наличие хулиганских побуждений. На данной стадии прокуратура может только потребовать от органов следствия устранить те или иные нарушения. В любом случае, свое окончательное мнение она выскажет после поступления всех материалов дела в суд. Вряд ли прокуратура утвердит обвинение в той редакции, в которой оно предъявлено сейчас, поскольку оно явно незаконно, во многих местах противоречиво и неконкретно. Мы обратили внимание на эти факторы, надеемся, что наше мнение учтут и примут справедливое решение.

- Следствие завершено, что будет происходить дальше?

- Прокурору потребуется минимум две недели для изучения материалов уголовного дела. Также с материалами нужно ознакомиться обвиняемым и их защите, не думаю, что эта процедура займет много времени, поскольку у нас уже сформирована позиция. Полагаю, что где-то в середине января дело направят прокурору, который, с учетом времени, предоставленного ему на изучение, примет решение: направлять дело в суд, или же вернуть следователю для дополнительного расследования. Это решение будет озвучено в конце января-начале февраля.

- В случае, если потребуется дополнительное расследование, Кокориным, Мамаеву и Протасовицкому могут продлить срок заключения в СИЗО?

- Такие действия со стороны следствия не исключены, у него есть право обратиться с таким запросом в суд. Другое дело, что обстоятельства, связанные с некачественным расследованием и нарушением процедуры следствия могут учитываться судом при принятии нового решения о продлении, либо непродлении меры пресечения. Обычно суд учитывает такие обстоятельства и трактует их в пользу содержащихся под стражей, потому что волокита и некачественность расследования не должна влиять на сроки содержания. (Иван Торопцев)