Массимо Каррера: "Чемпионат России - интересный турнир"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что в чемпионате России работают хорошо подготовленные специалисты.

- Чемпионат России - интересный турнир, - цитирует Карреру RMC Sport. - Он становится лучше с каждым годом. Команды и тренеры хорошо организованны и подготовлены. Маркизио? Он может сделать разницу. Это качественный игрок, которые долгие годы играл на высоком уровне.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под руководством 54-летнего итальянца красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2017/18, а также выигрывали Суперкубок-2017.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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