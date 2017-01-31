"Локомотив" подпишет Кокера послезавтра?

Президент "Локомотива" Илья Геркус не стал раскрывать имя новичка железнодорожников. По его словам, это будет центральный защитник, а договор с ним будет подписан послезавтра. Напомним, что по данным портала Transfermarkt, защитник "КПР" Стивен Кокер уже оформил переход в "Локо".

– Не могу пока ничего подтвердить. Пока имя новичка раскрывать не хотим. Однако игрок уже прошел медосмотр, – отметил Геркус в эфире программы "Переходный период". – Намерены его подписать послезавтра, 2 февраля. Пока же контракт не подписан.

Да, это будет центральный защитник. Но у нас еще будут трансферы. Ожидаются интересные игроки. Следите. Хотим еще одного сильного центрального нападающего.