22:36 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" подпишет Кокера послезавтра?

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Президент "Локомотива" Илья Геркус не стал раскрывать имя новичка железнодорожников. По его словам, это будет центральный защитник, а договор с ним будет подписан послезавтра. Напомним, что по данным портала Transfermarkt, защитник "КПР" Стивен Кокер уже оформил переход в "Локо".

– Не могу пока ничего подтвердить. Пока имя новичка раскрывать не хотим. Однако игрок уже прошел медосмотр, – отметил Геркус в эфире программы "Переходный период". – Намерены его подписать послезавтра, 2 февраля. Пока же контракт не подписан.

Да, это будет центральный защитник. Но у нас еще будут трансферы. Ожидаются интересные игроки. Следите. Хотим еще одного сильного центрального нападающего.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorvasilevich

Для начало пройде балласт, Тарасова, Касаева, Шпулетича, Ротенберга, Портягина. Ваш Прудников на фиг нужен второй хэнти.

22:58 31 января

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