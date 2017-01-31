"Локомотив" подпишет Кокера послезавтра?

Президент "Локомотива" Илья Геркус не стал раскрывать имя новичка железнодорожников. По его словам, это будет центральный защитник, а договор с ним будет подписан послезавтра. Напомним, что по данным портала Transfermarkt, защитник "КПР" Стивен Кокер уже оформил переход в "Локо".
– Не могу пока ничего подтвердить. Пока имя новичка раскрывать не хотим. Однако игрок уже прошел медосмотр, – отметил Геркус в эфире программы "Переходный период". – Намерены его подписать послезавтра, 2 февраля. Пока же контракт не подписан.
Да, это будет центральный защитник. Но у нас еще будут трансферы. Ожидаются интересные игроки. Следите. Хотим еще одного сильного центрального нападающего.
igorvasilevich
Для начало пройде балласт, Тарасова, Касаева, Шпулетича, Ротенберга, Портягина. Ваш Прудников на фиг нужен второй хэнти.
22:58 31 января