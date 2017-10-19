Курбан Бердыев: У "Динамо" эмоциональный подъем с приходом Хохлова"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что все футболисты команды находятся в строю. Специалист подчеркнул, что в предстоящей встрече казанцы сыграют в оптимальном составе.

– Какое эмоциональное состояние в команде после долгожданной победы в Ростове-на-Дону?

– Эта победа была очень важна для нас. Вы видели, что в конце ребята играли только на удержание счета. Не думали больше ни о чем.

– Чего ждете от матча с "Динамо"?

– У них эмоциональный подъем после смены тренера. Они отлично знают его, а он отлично знает игроков. Настраиваемся со всей серьезностью. Анализируем сильные стороны, ищем слабые, которые можем использовать.

– В каком состоянии Олег Кузьмин?

– Он тренируется в маске. В ближайшем матче ждать его не стоит – это потеря.

– Можно ли сказать, что к экватору чемпионата вы полностью определились с обоймой, потому что сейчас состав почти не меняется. И ждать ли нам Сонга и Рочину?

– У Сонга были проблемы в семье. Другие игроки в силу разных причин не находились в оптимальной форме. Сейчас же все в строю и у нас болит голова над стартовым составом.

– На следующей неделе команду ждет еще и матч в Кубке против "Крыльев Советов". Ожидать ли ротацию?

– Против "Динамо" сыграет боевой состав. В игре Кубка будет ротация. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Матч "Рубин" – "Динамо" состоится 21 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.