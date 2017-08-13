14:05 | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "При счете 0:0 могли забить, при счете 0:1 сумели сравнять"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после 6-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:1) отметил, что игра носила равный характер. По его словам, казанцы могли забить при ничейном счете, но в итоге пропустили и были вынуждены отыгрываться.

– Сегодняшний результат – потеря очков или приобретение? – вопрос Бердыеву, которого цитирует пресс-служба казанцев.

– В целом игра носила равный характер. При счете 0:0 могли мы забить, но при счете 0:1 сумели сравнять. Это приобретение.

При этом других вопросов специалисту задано не было. На этом пресс-конференция тренера в Хабаровске была завершена.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Рубин"

 

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7121-kurban-berdyev-igra-nosila-ravnyy-harakter

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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