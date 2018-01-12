"Крылья" не планируют приглашать Анюкова

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин сообщил "СЭ", что клуб не планирует приобретать защитника "Зенита" Александра Анюкова. Сегодня стало известно, что 35-летний футболист не летит на сбор с сине-бело-голубыми, который пройдет в ОАЭ.

– Анюков в "Крыльях" – это все пока только разговоры. Никаких вариантов нет, – сказал Шляхтин. – "Крылья" не выходили на Александра с предложением.

– А планируете?

– Нет. Таких планов нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что Анюков выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2005 год, после чего перешел в "Зенит". В текущем сезоне в составе петербуржцев футболист провел четыре матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и один раз ассистировал партнерам по команде.

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