18:19 | Футбол — РПЛ

Каррера вышел к болельщикам. И вот их реакция

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Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера после прощальной пресс-конференции вышел к болельщикам, собравшимся у здания МИА "Россия Сегодня". Фанаты встретили итальянца кричалкой в его поддержку.

- A tutti! Avanti! Massimo Carrera! - скандировали они. (Вместе! Вперед! Массимо Каррера! - Прим. "СЭ")

54-летний Каррера покинул пост главного тренера "Спартака" 22 октября. Он возглавлял команду с лета 2016 года. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны. 

Прощальная пресс-конференция Массимо Карреры. Live "СЭ"

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