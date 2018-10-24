Каррера вышел к болельщикам. И вот их реакция

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после прощальной пресс-конференции вышел к болельщикам, собравшимся у здания МИА "Россия Сегодня". Фанаты встретили итальянца кричалкой в его поддержку.

- A tutti! Avanti! Massimo Carrera! - скандировали они. (Вместе! Вперед! Массимо Каррера! - Прим. "СЭ")

Каррера вышел к болельщикам "Спартака" pic.twitter.com/rv6sOWlvSf – СЭ Спартак (@spartak_se) 24 октября 2018 г.

54-летний Каррера покинул пост главного тренера "Спартака" 22 октября. Он возглавлял команду с лета 2016 года. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны.

Прощальная пресс-конференция Массимо Карреры. Live "СЭ"