Карасев правильно удалил игрока ЦСКА

На 49-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА арбитр Сергей Карасев правильно наказал игрока гостей Хетага Хосонова предупреждением. Для футболиста красно-синих оно стало вторым, и ему пришлось покинуть поле. В том эпизоде Хосонов грубо сыграл против Тараса Михалика, попав ему в голень прямой ногой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА