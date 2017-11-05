Карасев правильно удалил игрока ЦСКА

На 49-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА арбитр Сергей Карасев правильно наказал игрока гостей Хетага Хосонова предупреждением. Для футболиста красно-синих оно стало вторым, и ему пришлось покинуть поле. В том эпизоде Хосонов грубо сыграл против Тараса Михалика, попав ему в голень прямой ногой. (Александр БОБРОВ)
nazarfas
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
18:51
armeecc
А как же дух игры..Когда спартачей не удаляют за подобное..То ломается дух игры..А молодых армейцев можно
18:46
А-спид
А где видео? Почему видео других эпизодов есть, а тут на тебе - верить на слово?
18:36
Игорь...
И пожалел и не удалил Верблума. Но это всё неинтересно. Они же не играют за Спартак. Поэтому вряд ли тут можно ожидать возмущений от "правдолюбов" о грязной игре и костоломах
17:57