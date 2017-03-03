Иван Данильянц: "Джанаев? Самое страшное позади"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Томью" (6:0) в матче 18-го тура чемпионата России объяснил, что нападающий Дмитрий Полоз не принимал участия в этой встрече из-за небольшого повреждения. Также Данильянц отметил, что у получившего травму вратаря Сослана Джанаева самое страшное позади, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Почему не играл Полоз?

– Полоз со "Спартой" получил небольшое повреждение передней поверхности бедра. По рекомендации врачей, если бы он вышел сегодня – был бы некоторый риск. Чтобы исключить риск и чтобы нормально готовиться к "Манчестеру" – было принято решение сегодня его не выпускать.

– Как состояние Джанаева?

– Он не тратил зря время и побывал на двух обследованиях за рубежом. Последнее из них, в Барселоне, показало, что теперь никаких противопоказаний по здоровью нет. Но надо чтобы он набрал форму, почувствовал уверенность. Сколько времени это займет – неясно, но самое страшное позади.