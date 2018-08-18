Гончаренко рассказал о готовности Влашича к матчу с "Арсеналом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что новичок команды полузащитник Никола Влашич находится в хорошей форме. Сегодня 20-летний хорват дебютирует в составе армейцев в матче 4-го тура РПЛ против "Арсенала".

- Изменения в составе происходят из-за поиска игры, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Влашич должен играть - он находится в хорошей форме. Пока мы ищем, как оптимально его использовать. Сегодня его первая официальная игра за ЦСКА - мы посмотрим и оценим его: будет ли он играть на позиции, близкой к Дзагоеву или Головину.

ЦСКА - "Арсенал": Чемпионат России, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн трансляция – в 16.30