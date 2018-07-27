Головин - из ЦСКА в "Монако". Условия супертрансфера

22-летний полузащитник Александр Головин официально перешел в "Монако". "СЭ" – о главных условиях этой суперсделки.

– ЦСКА получит 30 миллионов евро

🖋 L’AS Monaco est très heureux d’annoncer la signature d’Aleksandr Golovin en provenance du @pfc_cska pour 5 ans, jusqu’en juin 2023 ! #WelcomeToMonaco 🇲🇨 pic.twitter.com/naZRMtN4EC – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 27 июля 2018 г.

– Контракт заключен сроком на 5 лет

– Зарплата футболиста в "Монако" составит 2 миллиона евро

– В случае последующей продажи футболиста ЦСКА получит процент от сделки – около 7-10 процентов

– Предложение "Челси", который также претендовал на футболиста, составляло 25 миллионов евро

- Головин будет играть под 17-м номером

Головин создан для "Монако" и его тренера //

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