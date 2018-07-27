16:20 | Футбол — РПЛ

Головин - из ЦСКА в "Монако". Условия супертрансфера

Александр ГОЛОВИН с вице-президентом "Монако" Вадимом ВАСИЛЬЕВЫМ. Фото asmonaco.com Александр ГОЛОВИН в Монако. Фото asmonaco.com
Александр ГОЛОВИН с вице-президентом "Монако" Вадимом ВАСИЛЬЕВЫМ. Фото asmonaco.com

22-летний полузащитник Александр Головин официально перешел в "Монако". "СЭ" – о главных условиях этой суперсделки.

ЦСКА получит 30 миллионов евро

– Контракт заключен сроком на 5 лет

– Зарплата футболиста в "Монако" составит 2 миллиона евро

– В случае последующей продажи футболиста ЦСКА получит процент от сделки – около 7-10 процентов

– Предложение "Челси", который также претендовал на футболиста, составляло 25 миллионов евро

- Головин будет играть под 17-м номером

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