Федор Смолов: "Как забил Окриашвили? Я толкнул Нету, а он врезался в Лодыгина"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" рассказал про гол своего партнера Торнике Окриашвили в ворота "Зенита" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Форвард отметил свою заслугу в забитом мяче.

– Как забил Окриашвили? Я толкнул Нету, а он врезался в Лодыгина, упал и не смог закрыть угол, - с улыбкой сказал Смолов.