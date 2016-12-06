18:21 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Смолов: "Как забил Окриашвили? Я толкнул Нету, а он врезался в Лодыгина"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" рассказал про гол своего партнера Торнике Окриашвили в ворота "Зенита" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Форвард отметил свою заслугу в забитом мяче.

– Как забил Окриашвили? Я толкнул Нету, а он врезался в Лодыгина, упал и не смог закрыть угол, - с улыбкой сказал Смолов.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kirillyurrich

и это, кстати, правда)

20:06 6 декабря

баламошка

Федя на все руки мастер. Надо бы его в Спартак)

18:36 6 декабря

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