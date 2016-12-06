Федор Смолов: "Как забил Окриашвили? Я толкнул Нету, а он врезался в Лодыгина"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" рассказал про гол своего партнера Торнике Окриашвили в ворота "Зенита" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Форвард отметил свою заслугу в забитом мяче.
– Как забил Окриашвили? Я толкнул Нету, а он врезался в Лодыгина, упал и не смог закрыть угол, - с улыбкой сказал Смолов.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar - ШИКАРНЫЙ ГОЛ! ЧЕРЕЗ СЕБЯ!#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КраснодарЗенит 2:1 90+4' Торнике Окриашвили pic.twitter.com/4KcKZjr6kl– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
Kirillyurrich
и это, кстати, правда)
20:06 6 декабря
баламошка
Федя на все руки мастер. Надо бы его в Спартак)
18:36 6 декабря