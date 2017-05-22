Федор Чалов: "Не ожидал, что получу приз "Надежда"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, получивший приз "Надежда" на гала-вечере РФПЛ, заявил, что постарается оправдать свою награду. В минувшем сезоне чемпионата России 19-летний форвард провел 15 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал две голевые передачи.

– Насколько неожиданным стал для вас личный приз лучшему юноше?

– Я не ожидал этого, и мне было очень приятно получить эту награду. Постараюсь оправдать ее.

– Насколько изменился Чалов с начала сезона?

– Стал играть гораздо увереннее и лучше чувствую партнеров по команде. На самом деле многое изменилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Спартак" на гала-вечере РФПЛ. LIVE!