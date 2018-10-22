Евгений Кафельников: "Глушаков и Ещенко теперь вернутся в основу. Тут даже к бабке не ходи!"

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в интервью "СЭ" заявил, что после увольнения главного тренера Массимо Карреры футболисты Денис Глушаков и Андрей Ещенко, отстраненные от основной команды, вернутся в основу.

Напомним, что совет директоров красно-белых принял решение освободить итальянского специалиста от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

– Глушаков и Ещенко теперь вернуться в основу?

– Да. Тут даже к бабке не ходи! Окажутся в составе. И если к Андрею я нормально отношусь, то вот ко второму... Простите... Есть еще и третий.

– Это кто же?

– А вы не видели вчера с Тулой на левом фланге играл? (Кафельников имеет в виду Дмитрия Комбарова – прим. "СЭ"). Короче, вернули опять всех неходячих, из-за которых клуб реально деградируют.

– Вы сетуете на подбор исполнителей. А как же ЦСКА, который молодежью побеждает "Реал"? Так может быть, все дело в тренере – в Гончаренко?

– Да в ЦСКА игроки сильнее Комбарова и Кутепова. Уж поверьте мне!

– Сильнее?!

– Да ни один российский клуб не захочет Комбарова даже бесплатно взять. Да он даром никому не нужен. Вместе с Глушаковым!

Евгений Кафельников: "Карреру "кастрировали" продажей Промеса. И сделали крайним!"

Каррера уволен из "Спартака". Что дальше? Live!