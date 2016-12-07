Еременко пока не подал апелляцию

Юрист Артем Пацев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что апелляция на решение УЕФА пока не подана. Вчера сторона футболиста получила мотивировочную часть вердикта Европейского футбольного союза. Напомним, хавбек был дисквалифицирован на два года - в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина.
– Новостей пока нет. Изучаем мотивировочную часть. Завтра последний день, когда можно написать заявление о подаче апелляции. Думаю, новости появятся в четверг ближе к вечеру, – сказал Пацев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
shpasic
снова бот в тему))
15:21
fgh45yrj
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15:18
das.das
для того что бы подать апелляцию нужно сначала из наркотического опьяненния выйти, а это видимо пока не вариант.
14:59
Митяй Антибомж
Нарик понимает, что подав апелляцию сделает только хуже - могут ещё сверху припаять ))
14:51