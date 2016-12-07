Еременко пока не подал апелляцию

Юрист Артем Пацев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что апелляция на решение УЕФА пока не подана. Вчера сторона футболиста получила мотивировочную часть вердикта Европейского футбольного союза. Напомним, хавбек был дисквалифицирован на два года - в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина.

– Новостей пока нет. Изучаем мотивировочную часть. Завтра последний день, когда можно написать заявление о подаче апелляции. Думаю, новости появятся в четверг ближе к вечеру, – сказал Пацев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)