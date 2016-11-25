Дмитрий Кузнецов: "Думаю, в ЦСКА знали про ситуацию с Еременко"

Тренер "Рубина" Дмитрий Кузнецов, выступавший за ЦСКА, выразил непонимание в связи с поведением полузащитника армейцев Романа Еременко, информирует "Бизнес Online". Финн был дисквалифицирован КЭДК УЕФА на два года после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина.

- Вы же общаетесь с многими представителями ЦСКА. Какая там была реакция на новость о Романе Еременко?

- Они сначала не поверили, но я думаю, что они все прекрасно знали. Потому что когда я был в Москве два месяца назад в перерыве чемпионата и разговаривал с людьми, уже тогда была сказана фраза про кокаин.

- Для вас лично насколько это поразительно, что лидер топ-клуба посреди сезона принимает наркотики?

- То, что тема кокаина поднялась - для меня это что-то с другой планеты. Публичный человек, который находится в самом рассвете сил, играет в Лиге чемпионов, в сборной и чемпион России... У меня не укладывается это в голове! Вот что могло подтолкнуть его к этому? Я задумываюсь об этом и не могу понять. Футбол - это радость, это игра. И если человек за счет кокаина хочет снять стресс, то это бред...

- В ваше время такое было возможно или в основном лишь алкоголь?

- Да, у нас по алкоголю больше проходились. Но ты должен знать, когда можно пить, когда нет. После игры и виски двести грамм, или пива три фужера, вино в умеренных количествах во вред не идет. После игры я обычно долго не мог уснуть. И обычно у меня 5 - 6 часов после матча аппетита не было. Я только ночью просыпался, чтобы есть. И вот я вставал и жрал как умалишенный. А кокаин - я такого даже представить себе не мог в то время. Я слышал про дискотеки все эти, но даже не думал, что кто-то может предложить мне такое и я с таким где-то столкнусь.

- Ну вам и контракт на 1,5 миллиона евро тогда вряд ли кто предлагал.

- Ха! Я задумываюсь и прихожу сейчас к выводу, что мы тогда вообще бесплатно играли. Да, блага были: нам могли дать открытку на то, чтобы купить машину без очереди, талон на покупку мебели. Вы представляете, что раньше было?! За годы в ЦСКА и ту зарплату, которую мне платили в клубе, я бы не смог накопить себе на квартиру.

- Большие деньги влияют на игроков нынешнего поколения?

- Понимаете, когда ребята получают миллионы, они думают, что всего в жизни добились, их жизнь удалась. Но они забывают, что если к себе не относиться требовательно, то можно все быстро потерять. В "Рубине" после ухода Бердыева некоторые в своем росте остановились и их устраивало, что им платят громадную сумму, можно было отсидеться в дубле и им не хотелось идти в аренду. Их забывают, ведь они не играют. А когда контракт кончится и они пойдут в другой клуб, скажут там, сколько в "Рубине" получали, на них посмотрят и скажут: "Сколько? Так ты ж не играл!".

- Как это привить футболистам?

- Это зависит и от воспитания в том числе. Но вообще очень много факторов. Некоторые думают, что раз им дали большой контракт, то они заслужили. Но чем ты заслужил его? Я все время разговариваю с Ахметовым, с Устиновым, Набиуллиным.