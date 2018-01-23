"Динамо" пока не обращалось в РФС по поводу увольнения Погребняка

Генеральный директор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал, что у него нет информации, что "Динамо" подало в РФС заявление с требовнаием расторгнуть контракт с Павлом Погребняком. Ранее появилась информация, что клуб намерен наказать футболиста за прогул вплоть до увольнения.

– Насколько я знаю, "Динамо" официально не обращалось в Палату по разрешению споров РФС по ситуации с Погребняком. Посмотрим, что будет дальше. Но на данный момент таких сигналов мне не поступает. Ничего не происходит. Может быть, какие-то новости появятся в ближайшие дни. Посмотрим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Павел Погребняк. Хроника пикирующего бомбардира //

Александр Зотов: "Не вижу у "Динамо" оснований для увольнения Погребняка"