13:06 | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "Самочувствие после отпуска великолепное!"


Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что хорошо себя чувствует после отпуска. Напомним, что первый сбор "Спартак" проведет в ОАЭ с 9 по 22 января. Известен и первый соперник в контрольном матче. 18 января подопечные Массимо Карреры встретятся с китайским клубом "Шанхай Шанган".

– Как самочувствие после отпуска?

– Великолепное! – сказал Глушаков. (Александр МУЙЖНЕК)

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