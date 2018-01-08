Денис Глушаков: "Самочувствие после отпуска великолепное!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что хорошо себя чувствует после отпуска. Напомним, что первый сбор "Спартак" проведет в ОАЭ с 9 по 22 января. Известен и первый соперник в контрольном матче. 18 января подопечные Массимо Карреры встретятся с китайским клубом "Шанхай Шанган".

– Как самочувствие после отпуска?

– Великолепное! – сказал Глушаков. (Александр МУЙЖНЕК)