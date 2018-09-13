Денис Глушаков: "Максименко все доказывает своей игрой"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков признался, что сначала удивился, узнав, что основным вратарем красно-белых будет Александр Максименко.

- Мы не думаем о том, кто у нас в воротах, - сказал Глушаков в эфире канала "Россия 24". - Максименко - молодой, но в воротах он играет очень уверенно и даже иногда пихает защитникам. Да, где-то ошибся, но он должен набивать шишки. Главное, что Саша психологически устойчив и двигается вперед.

Селихов? Восстанавливается после травмы и готовится к конкуренции. Я узнал, что Максименко будет основным вратарем, перед первым туром чемпионата России. Мне сказал об этом Артем Ребров на утренней прогулке. Я сначала удивился, но Саша все доказывает своей игрой. Зато какой гол он пропустил - останется в памяти! Но ничего страшного.

"Спартак" занимает 2-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября против "Ахмата".

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