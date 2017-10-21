Брайн Идову: "Селихов и Джикия сделали "Спартак" еще сильнее"

Защитник "Амкара" Брайн Идову после игры 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) высказал мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера всегда настраивает команду на победу. Футболист подчеркнул, что пермяки провалили старт сезона, но постепенно выровняли свое положение.

– После неудачного старта сезона нам бояться нечего, – сказал Идову. – А матчи с соперниками вроде "Спартака" нам даже в чем-то удобнее, ведь они идут вперед большими силами, оголяют зоны и мы этим пытаемся пользоваться.

Мы не думали о том, что "Спартак" выплеснул много эмоций с "Севильей" или что он нас недооценит. Мы уже давно не пропускаю. Тем более красно-белым нужно догонять "Зенит". Да и в домашних матчах потеря очков для них неприемлема. Я там понимаю, Массимо Каррера всегда настраивает игроков только на победу.

По сравнению с матчем в прошлом сезоне, который проходил по похожему сценарию и завершился голом Глушакова, "Спартак", как мне кажется, стал даже сильнее. За счет Селихова и Джикии (смеется).

Наша задача – набирать как можно больше очков, чтобы больше не обращать внимания на подвал таблицы. Мы слабо начали чемпионат. Может, на сборах недостаточно хорошо подготовились. Начиная с матча с "Динамо" игра стала налаживаться. Начали приходить в себя, не паниковали. Знали, что не должны быть так низко. Плюс вернулись Евсеев, Белоруков, пришел Эззатоллахи. Все это вместе помогло выправить ситуацию. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"