07:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Борис Копейкин: "Жаль, что с Еременко такое случилось"

0
0
0
0

Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин поделился с "СЭ" мнением о матчах субботы. Он выразил сожаление по поводу ситуацию с Романом Еременко.

– Теперь окончательно ясно, что Роман Еременко дисквалифицирован надолго. Как думаете, мы еще увидим его в деле?

– Сдаваться ему не стоит. В ЦСКА ведь сразу заявили, что не бросят Романа, будут его ждать.

– Да, но то было до вынесения вердикта. И уже этим летом Еременко станет свободным агентом.

– Все равно. Играть он не сможет, но Гинер людьми не разбрасывается. Допускаю, Еременко будет работать с командой, а там, может, и контракт продлят.

– Без него ЦСКА серьезно ослаб?

– Конечно, с Романом было бы намного лучше. Он бы сейчас здорово помог. Жаль, что такое случилось. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полностью интервью Копейкина

Опрос

Что значит дисквалификация для Романа Еременко?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ