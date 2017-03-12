Борис Копейкин: "Жаль, что с Еременко такое случилось"

Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин поделился с "СЭ" мнением о матчах субботы. Он выразил сожаление по поводу ситуацию с Романом Еременко.

– Теперь окончательно ясно, что Роман Еременко дисквалифицирован надолго. Как думаете, мы еще увидим его в деле?

– Сдаваться ему не стоит. В ЦСКА ведь сразу заявили, что не бросят Романа, будут его ждать.

– Да, но то было до вынесения вердикта. И уже этим летом Еременко станет свободным агентом.

– Все равно. Играть он не сможет, но Гинер людьми не разбрасывается. Допускаю, Еременко будет работать с командой, а там, может, и контракт продлят.

– Без него ЦСКА серьезно ослаб?

– Конечно, с Романом было бы намного лучше. Он бы сейчас здорово помог. Жаль, что такое случилось. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полностью интервью Копейкина