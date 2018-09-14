Арбитр правильно засчитал гол "Локомотива"

На 32-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Динамо" верное решение принял Алексей Матюнин, засчитав взятие ворот гостей.

При этом второй ассистент Дмитрий Сафьян поначалу не побежал в направлении центра поля. Он, судя по всему, не был уверен в том, что в ходе голевой атаки железнодорожников Крыховяк не оказался в положении "вне игры". С позиции судьи-помощника невозможно было определить, от кого полетел мяч в направлении польского легионера – от игрока "Локомотива" или "Динамо".

Если мяч послал ему партнер, следовало бы зафиксировать офсайд. Однако очень быстро Матюнин и Сафьян разобрались в непростой ситуации, и арбитр вынес правильный вердикт. (Александр БОБРОВ)