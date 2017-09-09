Антон Заболотный: "Ничья с "Анжи" – это осечка для "Тосно"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный посетовал на плохую реализацию в матче 9-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:2). По словам форварда, он извинился перед партнерами за неиспользованные моменты.

– Ошибки нашей команды привели к двум голам – сказал Заболотный. – Спасибо Вагизу Галиулину, который забил чудо-гол во втором тайме. У нас было много нереализованных моментов, но возможности забить имелись и у "Анжи". Видимо, судьбе хотелось, чтобы остался счет 2:2. Сыграли неплохо, но есть над чем работать. Продолжим наигрывать комбинации на тренировках, и результат придет. Ничья с "Анжи" – это осечка для нас. Надеемся, что судьба будет благоволить к нам в будущих матчах.

– Как оцените свою игру?

– Я поставил высокую планку. Требую от себя большей результативности. Хотел забить и сегодня. Ударов много, но с точностью проблемы. Буду работать над собой. Извинился перед командой за запоротые моменты. Надо трудиться, и все придет. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Тосно" – "Анжи"