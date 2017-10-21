Андрей Будогосский - об эпизоде в матче "СКА-Хабаровск" - "Уфа": "По отзывам инспектора, арбитр принял верное решение"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал спорный эпизод в матче 14-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - "Уфа".

На 63-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Уфа" (2:2) арбитр Сергей Куликов не стал удалять футболиста хозяев поля Георгия Наваловского, умышленно сыгравшего рукой за пределами штрафной площади и остановившего мяч, который летел в направлении ворот. Голкипера в них в тот момент не было, и игроки "Уфы" требовали удалить нарушителя, указывая, что тот лишил их гола.

-Нахожусь на сборах арбитров, - сказал Будогосский. - Матча не видел. По отзывам инспектора, арбитр принял верное решение. (Сергей ЕГОРОВ)