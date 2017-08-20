Андреас Гранквист: "Смолов вполне амбициозен для переезда в топ-лигу Европы"

Капитан "Краснодара" Андреас Гранквист отметил, что хотел бы видеть нападающего Федора Смолова в команде как можно дольше. Швед подчеркнул, что форвард много значит для "быков".

– По моему мнению, Смолов достаточно амбициозен, чтобы играть в одной из ведущих лиг, но я бы хотел, чтобы он оставался в "Краснодаре" как можно дольше, – цитирует ТАСС Гранквиста. – Он много значит для команды, забивает много мячей. Возможно, он здорово покажет себя на домашнем чемпионате мира, а потом уже уедет.

Для любого российского игрока хорошо играть дома, в своей лиге, но, думаю, все они достаточно амбициозны, чтобы играть в каком-то из ведущих чемпионатов – в Англии, Германии или Испании. Раньше кто-то действительно уезжал, но в последнее время этого никто не делает.