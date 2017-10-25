Александр Селихов: "Пенальти не было, Идову хотел сделать арбитра преступником"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью видеоблогу "Амкара" заявил, что в конце матча с пермской командой (0:0) не было повода назначать пенальти. Арбитр Павел Кукуян не стал наказывать красно-белых 11-метровым после того, как Селихов сбил защитника пермяков Брайна Идову.

- Честно, "точки" не было. Брайан подлец, хотел использовать главного арбитра, - заявил Селихов. - Сделать из него преступника. Так и передайте.

Гимн Лиги чемпионов? Незабываемые ощущения. К этому стремится каждый футболист. Желаю всем это чувство ощутить. В Перми больше всего скучаю по людям, по коллективу.

"Момент тяжелый, но арбитр ошибся". Официально – о пенальти в матче "Спартак" – "Амкар"

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