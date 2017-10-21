"Момент тяжелый, но арбитр ошибся". Официально – о пенальти в матче "Спартак" – "Амкар"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил ключевой момент в матче 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар".
В конце матча арбитр Павел Кукуян не стал наказывать красно-белых пенальти после того, как голкипер Александр Селихов сбил защитника пермяков Брайана Идову.
– Первое впечатление – по моему личному мнению, арбитр допустил ошибку, – говорит Будогосский. – И думаю, что ее причиной стало отставание рефери от эпизода. Момент тяжелый, но тем не менее – это ошибка.
– В чем причина отставания от эпизода?
– Чуть запоздалый старт – пауза в одну-две секунды порой влияет решающим образом на правильную оценку игрового момента. Вероятно, с позиции Кукуяна момент смотрелся как обычный игровой эпизод, в котором вратарь первоначально играет в мяч. Подчеркиваю, это мое мнение – ошибка допущена. Но есть контрольно-квалификационная комиссия, которая будет разбираться.
– Мог ли подсказать ассистент?
– Нет, это не момент помощника. Это момент именно арбитра.
– Верно ли, что Кукуян за первый официальный матч на уровне чемпионата – "Тосно" – "СКА-Хабаровск" получил неудовлетворительную оценку?
– Нет. Эта информация – ложь. Оценка у него положительная. Так же, кстати, как и за работу на матче Кубка России "Динамо" (Санкт-Петербург) – "Зенит". (Сергей ЕГОРОВ)
echo2011
Момент легкий,и судья поступил правильно,не назначив пенальти! Форвард сам лез напролом,рассчитывая,что его собьют,а Селихову просто некуда было деваться.
23:02
Millwall82
Какие-то бухие в жэ и пэ поросята голосуют что Идову еще симулировал. Спартак головного мозга. Тяжкое-тяжкое заболевание. Возможно неизлечимое.
23:01
Boris A
spartak super
23:00
ленинградский
Москвичи протащили Будогосского, чтобы он защищал судей, которые подсуживают московским командам, Спартаку, ЦСКА, Локомотиву, Динамо и т.д.
22:52
SpaMan
эстонский армеец Он просто старый человек, которому пора на пенсию. "Спартаку" подарили ничью - мясные "хрюкайте" от радости. 22:40 --- От коней такое слышать по меньшей мере странно))
22:50
Вопреки
Господин МУТКО и Будогосский, когда закончится этот судейский беспредел и Ваши разговоры о честном футболе в России ? Опять, как и весь прошлый сезон, ВСЕ Спартаку прощается и дарятся очки там, где их не должно быть по определению - почему не удалили сегодня в Москве Селихова и не поставили пенальти в пользу "Амкара"...? ПОЧЕМУ двумя часами ранее, не поставили ДВА пенальти в ворота "Динамо" в Казани за игру руками футболистами столичного клуба, лишив "Рубин" возможности забить гол ??? Это у Вас установка такая "ошибаться" в пользу московских и питерского клубов ? Может быть ВАМ проще создать чемпионат Москвы и Питера, что бы ВАШИ утверждения, что чемпионат у нас честный, подтверждался хотя бы там, потому-что арбитры ("с рюкзаками обязательств" В.Л. МУТКО - ваши слова) будут бояться намеренно свистеть в пользу одного из адм. ресурсных клубов, обижая другого ??? Все-равно, ведь Черданцев с дамой на ОБЩЕДОСТУПНОМ канале МАТЧ ТВ, показывают СТРАНЕ матчи лишь с участием Спартака, ЦСКА, Локомотива да Зенита (для этого и создавался с такой помпой спортивный канал для всей России ?), втирая нам об отсутствие интереса у зрителей регионов России, смотреть игры не столичных команд. Зачем унижать региональные команды и их болельщиков, закрывая глаза на лояльность арбитров и ангажированность работников МАТЧа к богатым и адм. ресурсным клубам ??? Болельщики "Рубина", "Амкара" и "Ростова", в своих комментариях на различных спорт. порталах, уже уверены в том, что так же, как сегодня и в прошлом сезоне, будут судить "Спартак" и в Кубке России, уже сейчас, решив в кабинетах, отдать ему хоть какой-то трофей в этом сезоне, делая его хозяином полей в 1/4 и 1/2 финала с арбитрами, подобными сегодняшнему, да Безбородовым, Левниковыми с Лапочкиным. А мы все ждем что у нас будет сборная хорошо играть, когда игроки столичных клубов привыкли, что за них в ЧР и Кубке результат сделают их руководители клубов... совсем не на футбольных полях. От лица многочисленных болельщиков "Рубина" и "Ростова"... с надеждами, что Вы самостоятельны все же, и в состоянии сделать наш футбол, действительно, честным, прекратив применять и в судействе двойные стандарты, только в пользу московских и питерского клубов. Или без обращения к Президенту России В.В.Путину, эта проблема не разрешится ??? Достали, ей богу.
22:49
Pleafant
У Будогосского всегда моменты тяжёлые,но судьи-правые.Но,видимо, в этот раз придётся судейку сдать.
22:44
эстонский армеец
Он просто старый человек, которому пора на пенсию. "Спартаку" подарили ничью - мясные "хрюкайте" от радости.
22:40
SpaMan
Ну где ор бакланов "Будогосский падла!"??
22:35