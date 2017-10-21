22:15 | Футбол — РФПЛ

"Момент тяжелый, но арбитр ошибся". Официально – о пенальти в матче "Спартак" – "Амкар"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Амкар" - 0:0. Один из немногих опасных моментов у ворот красно-белых. Фото Официальный сайт ФК "Спартак"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Амкар" - 0:0. Один из немногих опасных моментов у ворот красно-белых. Фото Официальный сайт ФК "Спартак"
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил ключевой момент в матче 14-го тура чемпионата России "Спартак""Амкар".

 
Сегодня. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Амкар&quot; - 0:0. Главный арбитр матча Павел КУКУЯН.Судья-дебютант не наказал "Спартак" 11-метровым

В конце матча арбитр Павел Кукуян не стал наказывать красно-белых пенальти после того, как голкипер Александр Селихов сбил защитника пермяков Брайана Идову.

– Первое впечатление – по моему личному мнению, арбитр допустил ошибку, – говорит Будогосский. – И думаю, что ее причиной стало отставание рефери от эпизода. Момент тяжелый, но тем не менее – это ошибка.

– В чем причина отставания от эпизода?

– Чуть запоздалый старт – пауза в одну-две секунды порой влияет решающим образом на правильную оценку игрового момента. Вероятно, с позиции Кукуяна момент смотрелся как обычный игровой эпизод, в котором вратарь первоначально играет в мяч. Подчеркиваю, это мое мнение – ошибка допущена. Но есть контрольно-квалификационная комиссия, которая будет разбираться.

– Мог ли подсказать ассистент?

– Нет, это не момент помощника. Это момент именно арбитра.

– Верно ли, что Кукуян за первый официальный матч на уровне чемпионата – "Тосно" – "СКА-Хабаровск" получил неудовлетворительную оценку?

– Нет. Эта информация – ложь. Оценка у него положительная. Так же, кстати, как и за работу на матче Кубка России "Динамо" (Санкт-Петербург) – "Зенит". (Сергей ЕГОРОВ)

Спартак М - Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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echo2011

Момент легкий,и судья поступил правильно,не назначив пенальти! Форвард сам лез напролом,рассчитывая,что его собьют,а Селихову просто некуда было деваться.

23:02

Millwall82

Какие-то бухие в жэ и пэ поросята голосуют что Идову еще симулировал. Спартак головного мозга. Тяжкое-тяжкое заболевание. Возможно неизлечимое.

23:01

Boris A

spartak super

23:00

ленинградский

Москвичи протащили Будогосского, чтобы он защищал судей, которые подсуживают московским командам, Спартаку, ЦСКА, Локомотиву, Динамо и т.д.

22:52

SpaMan

эстонский армеец Он просто старый человек, которому пора на пенсию. "Спартаку" подарили ничью - мясные "хрюкайте" от радости. 22:40 --- От коней такое слышать по меньшей мере странно))

22:50

Вопреки

Господин МУТКО и Будогосский, когда закончится этот судейский беспредел и Ваши разговоры о честном футболе в России ? Опять, как и весь прошлый сезон, ВСЕ Спартаку прощается и дарятся очки там, где их не должно быть по определению - почему не удалили сегодня в Москве Селихова и не поставили  пенальти в пользу "Амкара"...? ПОЧЕМУ двумя часами ранее, не поставили ДВА пенальти в ворота "Динамо" в Казани за игру руками футболистами столичного клуба, лишив "Рубин" возможности забить гол ??? Это у Вас установка такая "ошибаться" в пользу московских и питерского клубов ? Может быть  ВАМ проще создать чемпионат Москвы и Питера, что бы ВАШИ утверждения, что чемпионат у нас честный, подтверждался хотя бы там, потому-что  арбитры ("с рюкзаками обязательств" В.Л. МУТКО - ваши слова) будут бояться намеренно свистеть в пользу одного из адм. ресурсных клубов, обижая другого ??? Все-равно, ведь Черданцев с дамой на ОБЩЕДОСТУПНОМ канале МАТЧ ТВ, показывают СТРАНЕ матчи лишь с участием Спартака, ЦСКА, Локомотива да Зенита (для этого и создавался с такой помпой спортивный канал для всей России ?), втирая нам об отсутствие интереса у зрителей регионов России, смотреть игры не столичных команд.  Зачем унижать региональные команды и их болельщиков, закрывая глаза на лояльность арбитров и ангажированность работников МАТЧа к богатым и адм. ресурсным клубам ???  Болельщики "Рубина", "Амкара" и "Ростова", в своих комментариях на различных спорт. порталах, уже уверены в том, что так же, как сегодня и в прошлом сезоне, будут судить "Спартак" и в Кубке России, уже сейчас, решив в кабинетах, отдать ему хоть какой-то трофей в этом сезоне, делая его хозяином полей в 1/4 и 1/2 финала с арбитрами, подобными сегодняшнему, да Безбородовым, Левниковыми  с Лапочкиным.  А мы все ждем что у нас будет сборная хорошо играть, когда игроки столичных клубов привыкли, что за них в ЧР и Кубке результат сделают их руководители клубов... совсем не на футбольных полях. От лица многочисленных болельщиков "Рубина" и "Ростова"... с надеждами, что Вы самостоятельны все же, и в состоянии сделать наш футбол, действительно, честным, прекратив применять и в судействе двойные стандарты, только в пользу московских и питерского клубов. Или без обращения к Президенту России В.В.Путину, эта проблема не разрешится ??? Достали, ей богу.

22:49

Pleafant

У Будогосского всегда моменты тяжёлые,но судьи-правые.Но,видимо, в этот раз придётся судейку сдать.

22:44

эстонский армеец

Он просто старый человек, которому пора на пенсию. "Спартаку" подарили ничью - мясные "хрюкайте" от радости.

22:40

SpaMan

Ну где ор бакланов "Будогосский падла!"??

22:35