"Момент тяжелый, но арбитр ошибся". Официально – о пенальти в матче "Спартак" – "Амкар"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Амкар" - 0:0. Один из немногих опасных моментов у ворот красно-белых. Фото Официальный сайт ФК "Спартак"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил ключевой момент в матче 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар".

В конце матча арбитр Павел Кукуян не стал наказывать красно-белых пенальти после того, как голкипер Александр Селихов сбил защитника пермяков Брайана Идову.

– Первое впечатление – по моему личному мнению, арбитр допустил ошибку, – говорит Будогосский. – И думаю, что ее причиной стало отставание рефери от эпизода. Момент тяжелый, но тем не менее – это ошибка.

– В чем причина отставания от эпизода?

– Чуть запоздалый старт – пауза в одну-две секунды порой влияет решающим образом на правильную оценку игрового момента. Вероятно, с позиции Кукуяна момент смотрелся как обычный игровой эпизод, в котором вратарь первоначально играет в мяч. Подчеркиваю, это мое мнение – ошибка допущена. Но есть контрольно-квалификационная комиссия, которая будет разбираться.

– Мог ли подсказать ассистент?

– Нет, это не момент помощника. Это момент именно арбитра.

– Верно ли, что Кукуян за первый официальный матч на уровне чемпионата – "Тосно" – "СКА-Хабаровск" получил неудовлетворительную оценку?

– Нет. Эта информация – ложь. Оценка у него положительная. Так же, кстати, как и за работу на матче Кубка России "Динамо" (Санкт-Петербург) – "Зенит". (Сергей ЕГОРОВ)