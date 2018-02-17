Александр Селихов: "Худей за "Спартак"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в Инстаграме оставил загадочную запись. Голкипер опубликовал свое фото, подписав его хэштегами "антихайп", "худей за "Спартак" и "900".
Селихов остался в запасе на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3). По информации "СЭ", к голкиперу возникли две претензии. Во-первых, как говорят, Александр опоздал на 2-3 минуты к началу одного из занятий. По другой версии, Селихов опоздал в один из дней сборов к завтраку. Во-вторых, на взвешивании у него обнаружились лишние 900 граммов сверх боевого веса.
Накануне появилась информация об увольнении из "Спартака" специалиста по спортивному питанию Сары Фабрис и шеф-повара Вальтера Дри.
"Спартак" расстался с диетологом и шеф-поваром. Кто следующий?
anhora
У меня создаётся впечатление, что Каррера теряет управление над командой, срывая гайки на тему дисциплины.
23:05
PLUT-IN
Если из-за гонора Карреры он не поставил Селихова на матч против испанцев то грош цена ему как тренеру.
22:23
wedes
У Горлуковича нашлось 150 грамм.
22:00
баламошка
Ху.й за Спартак)
21:54