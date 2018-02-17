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Александр Селихов: "Худей за "Спартак"

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Вратарь "Спартака" Александр Селихов в Инстаграме оставил загадочную запись. Голкипер опубликовал свое фото, подписав его хэштегами "антихайп", "худей за "Спартак" и "900".

 
Александр СЕЛИХОВ.Почему не играл Селихов

Селихов остался в запасе на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3). По информации "СЭ", к голкиперу  возникли две претензии. Во-первых, как говорят, Александр опоздал на 2-3 минуты к началу одного из занятий. По другой версии, Селихов опоздал в один из дней сборов к завтраку. Во-вторых, на взвешивании у него обнаружились лишние 900 граммов сверх боевого веса.

Накануне появилась информация об увольнении из "Спартака" специалиста по спортивному питанию Сары Фабрис и шеф-повара Вальтера Дри. 

 

 

#антихайп#худейзаспартак#900🙊😂

Публикация от Selikhov Aleksandr (@selikhov57) Фев 17, 2018 в 10:34 PST

"Спартак" расстался с диетологом и шеф-поваром. Кто следующий? 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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anhora

У меня создаётся впечатление, что Каррера теряет управление над командой, срывая гайки на тему дисциплины.

23:05

PLUT-IN

Если из-за гонора Карреры он не поставил Селихова на матч против испанцев то грош цена ему как тренеру.

22:23

wedes

У Горлуковича нашлось 150 грамм.

22:00

баламошка

Ху.й за Спартак)

21:54

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