Александр Селихов: "Худей за "Спартак"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в Инстаграме оставил загадочную запись. Голкипер опубликовал свое фото, подписав его хэштегами "антихайп", "худей за "Спартак" и "900".

Селихов остался в запасе на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3). По информации "СЭ", к голкиперу возникли две претензии. Во-первых, как говорят, Александр опоздал на 2-3 минуты к началу одного из занятий. По другой версии, Селихов опоздал в один из дней сборов к завтраку. Во-вторых, на взвешивании у него обнаружились лишние 900 граммов сверх боевого веса.

Накануне появилась информация об увольнении из "Спартака" специалиста по спортивному питанию Сары Фабрис и шеф-повара Вальтера Дри.

#антихайп#худейзаспартак#900🙊😂 Публикация от Selikhov Aleksandr (@selikhov57) Фев 17, 2018 в 10:34 PST

"Спартак" расстался с диетологом и шеф-поваром. Кто следующий?