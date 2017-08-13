Александр Головин: "Не стоит переоценивать мой вклад в победу над "Спартаком"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин отметил, что в матче 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1) армейцы смогли проявить характер, благодаря чему и одержали волевую победу. По его словам, вся команда смогла прибавить в нужный момент.

Напомним, Головин стал автором результативной передачи в моменте с точным ударом Георгия Щенникова, а также начал атаку, которая завершилась победным голом Витинью. После матча главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что команда смогла добавить в концовке встречи за счет игры 21-летнего хавбека.

– Игра получилась очень эмоциональной, – цитирует "Р-Спорт" Головина. – Конечно, неприятно пропускать и проигрывать по ходу матча, особенно в дерби. Хорошо, что проявили характер и вырвали победу. Не стал бы переоценивать слова главного тренера о том, что переломили игру благодаря моим усилиям. Вся команда смогла добавить в нужный момент и добиться необходимого результата.

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