Агент: "Луан не перешел в "Спартак", потому что хочет играть в Европе"

Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего "Гремиу" Луана, подчеркнул, что переход форварда в "Спартак" был сорван из-за желания футболиста выступать в крупном европейском чемпионате. Агент подчеркнул, что помимо московской команды официальное предложение по Луану сделала "Сампдория".

– Я уже говорил, что переход Луана в "Спартак" практически исключен, – цитирует ТАСС Пейшото. – В силу профессиональной этики я не могу сказать, почему переговоры сорвались. Одной из причин является желание играть в крупном европейском чемпионате, но конкретных предложений не поступало.

Если переход состоится до закрытия трансферного окна, то будет хорошо. Как только поступят конкретные предложения, мы их обязательно рассмотрим. На сегодняшний день по трансферу Луана обращались два клуба: "Спартак" и "Сампдория". В первом случае переговоры сорвались, а во втором нас не устроила сумма трансфера.

Шансы "Спартака" купить Луана упали