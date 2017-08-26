Агент: "Луан не перешел в "Спартак", потому что хочет играть в Европе"

Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего "Гремиу" Луана, подчеркнул, что переход форварда в "Спартак" был сорван из-за желания футболиста выступать в крупном европейском чемпионате. Агент подчеркнул, что помимо московской команды официальное предложение по Луану сделала "Сампдория".
– Я уже говорил, что переход Луана в "Спартак" практически исключен, – цитирует ТАСС Пейшото. – В силу профессиональной этики я не могу сказать, почему переговоры сорвались. Одной из причин является желание играть в крупном европейском чемпионате, но конкретных предложений не поступало.
Если переход состоится до закрытия трансферного окна, то будет хорошо. Как только поступят конкретные предложения, мы их обязательно рассмотрим. На сегодняшний день по трансферу Луана обращались два клуба: "Спартак" и "Сампдория". В первом случае переговоры сорвались, а во втором нас не устроила сумма трансфера.
Mad Butcher
петтузо туп вечное развлечение опусти бомжа в разгаре
17:10
баламошка
Пиндосовский прихвостень Ну а что? Россия по большей части азиатская страна, хотя Спартак и находится в эуропейской части///////////Россия - евразийская страна. Скоро объединимся с Котаем, захватим всю Евразию, а потом и Пиндосию, а всех прихвостней запустим в Космос для разведки на китайских летающих фонариках.
17:08
Пиндосовский прихвостень
Ну а что? Россия по большей части азиатская страна, хотя Спартак и находится в эуропейской части
17:02
budulay1974
Да уж!! По Географии у него явно была "2". У него Россия видимо на Северном полюсе находится)))))
16:53
баламошка
Гаттузо Крут!!!!!!#!/////////////Ретуза, спорим ты нажрался?) Пьяный баклан)
16:51
Pile
Всего 3 команды из Азии (Краснодар, СКА Хабаровск и Ахмад), а остальные то Европейские.
16:50
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Месячник опусти свинтак будь в тренде- продолжается. И это прекрасно.
16:46
баламошка
Подарите ему карту Европы.
16:41
merniloskut
И рубку не съели и... Жадные бразилы остались без всего!)))
16:38
sava_
Да лан,пусть играет там, где ща играет,у КБ не захотел играть,понять его можно,но думаю что его карьера врядли продолжится в Европе,возможно и ошибаюсь ИМХО
16:31
HAZELSAMARA
Луан не перешёл из южноамериканского "Гремио" в европейский "Спартак" по причине того, что хочет играть в Европе, м-да. Вангую что этим летом он в Европу не попадёт и чего тогда добивался?
16:23