19:00 | Футбол — РФПЛ

"Спартак": шансы купить Луана упали. Надежда на Гарая остается

Бразилец ЛУАН (слева), скорее всего, не перейдет в "Спартак", а по аргентинцу Эсекиэлю ГАРАЮ переговоры продолжаются. Бразилец ЛУАН не спешит в Россию. Фото REUTERS
Бразилец ЛУАН (слева), скорее всего, не перейдет в "Спартак", а по аргентинцу Эсекиэлю ГАРАЮ переговоры продолжаются.
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По информации "СЭ", вероятность перехода нападающего Луана из "Гремиу" в "Спартак" на данный момент крайне мала. Представители красно-белых договорились с президентом бразильского клуба Ромилду Болзаном, но не с окружением 24-летнего футболиста. Кроме того, не дал добро на трансфер и вице-президент "Гремиу" Одорику Роман.

 
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Предположительно переговоры зашли в тупик по двум причинам:

– предложенная "Спартаком" форма платежа несколькими частями (сумма отступных составляет 25 миллионов евро) устроила не всех представителей Луана;

– сам Луан, изначально считавший вариант с Россией рискованным, еще больше засомневался после общения с партнерами по сборной Бразилии.

В то же время переговоры по аргентинскому защитнику "Валенсии" Эсекиэлю Гараю, по нашим данным, продолжаются - и здесь надежды на успех чуть выше. 30-летний футболист, как известно, уже получил предложение, но взял время на раздумья. "Валенсия" хочет получить за Гарая по меньшей мере 20 миллионов евро, и руководство красно-белых готово выделить такую сумму на трансфер.

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Кто нужнее "Спартаку" - форвард Луан или защитник Гарай?
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КОММЕНТАРИИ (71)
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баламошка

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)///////////Урод, да тебе в певицы пора... или обратно, в Дом-2.

21:37

= Даль =

думал Луан- баран.

21:30

L Osokin

нафиг этот луан? хотя он и круче той фигни, которую мы бомжам втюхали, года, эдак, три назад, имхо...)

21:30

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

туулала тулула ту ЛУАН вот свиных нагнул ОН тулала)).

21:27

L Osokin

Троекратный ..й, оригинально)))

21:25

баламошка

xxx5//////////////Троекратный ..й, ты чего забыл на этой ветке?)

21:24

xxx5

Раздули с этим Луаном целый сериал ! Да зачем он нужен за такие деньги, если еще и ехать не хочет ? И Гарая за 20 - это перебор !!! Хватит деньгами сорить, лучше своих пацанов воспитывайте. Ну а в ЛЧ Спартаку конечно ничего не светит !!!

21:21

L Osokin

Папузу пнут, имхо.

21:21

гаттузо туп

Гаттузо крут!!!!Рейтуз-коттуз,ты че здесь трешься?Марш в"голубую устрицу",дальнобои на ужин сьехались.

21:20

Medved.

нормальные клубы за игроками годами следят и берут до начала сезона

21:20

Spartak-Online1

баламошка,к каким тридцати? Ему уже далеко за 40.Представляешь у него какое уже дупло? Не дупло,а дуплище!)))

21:18

Santa Barbara

баламошка ///// Забавно читать как голубцы, вроде Ретузы, рассуждают о самих себе, т.е. о тридваразах) {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Лично мне неинтересно читать его сообщения, ибо они тупорылые до безобразия, как и он сам. Поэтому пусть себе строчит денно и нощно гнусные, примитивные пасквили - других дел у него, видимо, нет, а желчь зашкаливает, от которой он избавляется благодаря интернету. Короче, жалкий тип.

21:15

Santa Barbara

баламошка ///// serzheo ,/////////////////Запятая) Ну ты и клоун) Причём самый настоящий, а не посредственный) {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Трудно не согласиться, что саксонец Сержио – это реальный клоун. Как и Пиидерец, и Дырявый Голубой Рейтуз.

21:08

баламошка

Гаттузо Крут!!!!!!#!///////////Ты лучше подумай, что с твоей ж.... к тридцати годам случиться. Будет выглядеть как решето) А на твои предостережения о ЛЧ всем накласть, немытая мармозетка)

20:51

redgy

сколько можно это мусолить?

20:48

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Дурилки мясные с одной извилиной вы лучше подумайте (хотя чем там думать), что с вами делать будут в ЛЧ. По сравнению с этим и 3.2.1растия покажется детской шалостью.

20:47

баламошка

serzheo ,/////////////////Запятая) Ну ты и клоун) Причём самый настоящий, а не посредственный)

20:47

serzheo

,

20:45

serzheo

Представить Гарая в Спартаке невозможно, даже в этом возрасте. Ибо это Гарай, а это - клуп-посредственность.

20:44

баламошка

Spartak-Online1 баламошка, рейтуз расшифровал-слово полупед,скажи ему,что он полупокер.И расшифруй это слово.Если не сможешь,я тебе помогу)))////////////Не думаю, что он "полу", мне кажется, что он настоящий коренной полноценный тридвараз))

20:44

Sergey_msk

На сегодняшний момент за трансферную компанию Спартаку ставлю абсолютно заслуженную единицу, но пока без минуса.

20:44

Spartak-Online1

баламошка, рейтуз расшифровал-слово полупед,скажи ему,что он полупокер.И расшифруй это слово.Если не сможешь,я тебе помогу)))

20:42

PiratDen

поросята, если Гарая не купите то возрадуйтесь. это будет самое разумное решение за последнее время.

20:40

баламошка

Забавно читать как голубцы, вроде Ретузы, рассуждают о самих себе, т.е. о тридваразах) А потом надевают лазурные платьица и атакуют друг друга концами, снимая видео и выкладывая это на клубном сайте с комментариями Горлова)

20:34

bvb1987

нихрена мясным не светит,Гарай в Италию перейдет

20:31

onlywhitespartak

Кто бы сомневался , Федун и компания называется ! По гараю уже есть инфа что они вышли из переговоров не захотев два лома доплатить , и это тоже не удивляет ! Перфоманс на матче нужен помимо поддержки Карреры , про Лёня пару ласковых !!! У него очки ray ban и штаны заужины это Лёня у-н голову контуженый

20:26

Гаттузо Крут!!!!!!#!

yspesh4 //// Приставка "полу" обозначает на половину ,а по простому не то не се, не два ни полтора..и.т.д., а "пед"- это часть слова от 3.2.1., только если его в литературном написании брать. Как итого. Полупед- это странное бесполое существо с нетрадиционной ориентацией.

20:24

serzheo

Престарелого Гарая за 20-ку, со сварливой женой. Бабушки Московии в шоке. На что уходят народные нефтедоллары?

20:16

баламошка

Neuturungal///////////////Ты своих-то немытых ублюдков видел?) Дети Гулливера, орки северо-запада, болотная нечисть)

20:16

Пиитерец

Есть инсайд. Кутепов уже практически научился отбирать мячи, не хватая соперников руками. Гарай в панике.

20:14