"Спартак": шансы купить Луана упали. Надежда на Гарая остается

Бразилец ЛУАН (слева), скорее всего, не перейдет в "Спартак", а по аргентинцу Эсекиэлю ГАРАЮ переговоры продолжаются.

По информации "СЭ", вероятность перехода нападающего Луана из "Гремиу" в "Спартак" на данный момент крайне мала. Представители красно-белых договорились с президентом бразильского клуба Ромилду Болзаном, но не с окружением 24-летнего футболиста. Кроме того, не дал добро на трансфер и вице-президент "Гремиу" Одорику Роман.

Предположительно переговоры зашли в тупик по двум причинам:

– предложенная "Спартаком" форма платежа несколькими частями (сумма отступных составляет 25 миллионов евро) устроила не всех представителей Луана;

– сам Луан, изначально считавший вариант с Россией рискованным, еще больше засомневался после общения с партнерами по сборной Бразилии.

В то же время переговоры по аргентинскому защитнику "Валенсии" Эсекиэлю Гараю, по нашим данным, продолжаются - и здесь надежды на успех чуть выше. 30-летний футболист, как известно, уже получил предложение, но взял время на раздумья. "Валенсия" хочет получить за Гарая по меньшей мере 20 миллионов евро, и руководство красно-белых готово выделить такую сумму на трансфер.