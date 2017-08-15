"Спартак": шансы купить Луана упали. Надежда на Гарая остается

По информации "СЭ", вероятность перехода нападающего Луана из "Гремиу" в "Спартак" на данный момент крайне мала. Представители красно-белых договорились с президентом бразильского клуба Ромилду Болзаном, но не с окружением 24-летнего футболиста. Кроме того, не дал добро на трансфер и вице-президент "Гремиу" Одорику Роман.
Предположительно переговоры зашли в тупик по двум причинам:
– предложенная "Спартаком" форма платежа несколькими частями (сумма отступных составляет 25 миллионов евро) устроила не всех представителей Луана;
– сам Луан, изначально считавший вариант с Россией рискованным, еще больше засомневался после общения с партнерами по сборной Бразилии.
В то же время переговоры по аргентинскому защитнику "Валенсии" Эсекиэлю Гараю, по нашим данным, продолжаются - и здесь надежды на успех чуть выше. 30-летний футболист, как известно, уже получил предложение, но взял время на раздумья. "Валенсия" хочет получить за Гарая по меньшей мере 20 миллионов евро, и руководство красно-белых готово выделить такую сумму на трансфер.
баламошка
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)///////////Урод, да тебе в певицы пора... или обратно, в Дом-2.
21:37
= Даль =
думал Луан- баран.
21:30
L Osokin
нафиг этот луан? хотя он и круче той фигни, которую мы бомжам втюхали, года, эдак, три назад, имхо...)
21:30
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
туулала тулула ту ЛУАН вот свиных нагнул ОН тулала)).
21:27
L Osokin
Троекратный ..й, оригинально)))
21:25
баламошка
xxx5//////////////Троекратный ..й, ты чего забыл на этой ветке?)
21:24
xxx5
Раздули с этим Луаном целый сериал ! Да зачем он нужен за такие деньги, если еще и ехать не хочет ? И Гарая за 20 - это перебор !!! Хватит деньгами сорить, лучше своих пацанов воспитывайте. Ну а в ЛЧ Спартаку конечно ничего не светит !!!
21:21
L Osokin
Папузу пнут, имхо.
21:21
гаттузо туп
Гаттузо крут!!!!Рейтуз-коттуз,ты че здесь трешься?Марш в"голубую устрицу",дальнобои на ужин сьехались.
21:20
Medved.
нормальные клубы за игроками годами следят и берут до начала сезона
21:20
Spartak-Online1
баламошка,к каким тридцати? Ему уже далеко за 40.Представляешь у него какое уже дупло? Не дупло,а дуплище!)))
21:18
Santa Barbara
баламошка ///// Забавно читать как голубцы, вроде Ретузы, рассуждают о самих себе, т.е. о тридваразах) {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Лично мне неинтересно читать его сообщения, ибо они тупорылые до безобразия, как и он сам. Поэтому пусть себе строчит денно и нощно гнусные, примитивные пасквили - других дел у него, видимо, нет, а желчь зашкаливает, от которой он избавляется благодаря интернету. Короче, жалкий тип.
21:15
Santa Barbara
баламошка ///// serzheo ,/////////////////Запятая) Ну ты и клоун) Причём самый настоящий, а не посредственный) {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Трудно не согласиться, что саксонец Сержио – это реальный клоун. Как и Пиидерец, и Дырявый Голубой Рейтуз.
21:08
баламошка
Гаттузо Крут!!!!!!#!///////////Ты лучше подумай, что с твоей ж.... к тридцати годам случиться. Будет выглядеть как решето) А на твои предостережения о ЛЧ всем накласть, немытая мармозетка)
20:51
redgy
сколько можно это мусолить?
20:48
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Дурилки мясные с одной извилиной вы лучше подумайте (хотя чем там думать), что с вами делать будут в ЛЧ. По сравнению с этим и 3.2.1растия покажется детской шалостью.
20:47
баламошка
serzheo ,/////////////////Запятая) Ну ты и клоун) Причём самый настоящий, а не посредственный)
20:47
serzheo
,
20:45
serzheo
Представить Гарая в Спартаке невозможно, даже в этом возрасте. Ибо это Гарай, а это - клуп-посредственность.
20:44
баламошка
Spartak-Online1 баламошка, рейтуз расшифровал-слово полупед,скажи ему,что он полупокер.И расшифруй это слово.Если не сможешь,я тебе помогу)))////////////Не думаю, что он "полу", мне кажется, что он настоящий коренной полноценный тридвараз))
20:44
Sergey_msk
На сегодняшний момент за трансферную компанию Спартаку ставлю абсолютно заслуженную единицу, но пока без минуса.
20:44
Spartak-Online1
баламошка, рейтуз расшифровал-слово полупед,скажи ему,что он полупокер.И расшифруй это слово.Если не сможешь,я тебе помогу)))
20:42
PiratDen
поросята, если Гарая не купите то возрадуйтесь. это будет самое разумное решение за последнее время.
20:40
баламошка
Забавно читать как голубцы, вроде Ретузы, рассуждают о самих себе, т.е. о тридваразах) А потом надевают лазурные платьица и атакуют друг друга концами, снимая видео и выкладывая это на клубном сайте с комментариями Горлова)
20:34
bvb1987
нихрена мясным не светит,Гарай в Италию перейдет
20:31
onlywhitespartak
Кто бы сомневался , Федун и компания называется ! По гараю уже есть инфа что они вышли из переговоров не захотев два лома доплатить , и это тоже не удивляет ! Перфоманс на матче нужен помимо поддержки Карреры , про Лёня пару ласковых !!! У него очки ray ban и штаны заужины это Лёня у-н голову контуженый
20:26
Гаттузо Крут!!!!!!#!
yspesh4 //// Приставка "полу" обозначает на половину ,а по простому не то не се, не два ни полтора..и.т.д., а "пед"- это часть слова от 3.2.1., только если его в литературном написании брать. Как итого. Полупед- это странное бесполое существо с нетрадиционной ориентацией.
20:24
serzheo
Престарелого Гарая за 20-ку, со сварливой женой. Бабушки Московии в шоке. На что уходят народные нефтедоллары?
20:16
баламошка
Neuturungal///////////////Ты своих-то немытых ублюдков видел?) Дети Гулливера, орки северо-запада, болотная нечисть)
20:16
Пиитерец
Есть инсайд. Кутепов уже практически научился отбирать мячи, не хватая соперников руками. Гарай в панике.
20:14