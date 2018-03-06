Аарон Оланаре: "Я должен оправдать доверие "Амкара"

Нападающий "Амкара" Аарон Оланаре остался доволен дебютом в пермской команде. Форвард был арендован "Амкаром" у ЦСКА и сыграл с "Зенитом" (0:0) в матче чемпионата России.

– Очень хорошо, что я вышел в стартовом составе своей новой команды, – цитирует SCORENigeria Оланаре. – 77 минут на поле хорошо скажутся на моей уверенности. Надеюсь, что смогу извлечь пользу из этого. Играть с "Зенитом" всегда сложно. Ничья на выезде – неплохой результат, учитывая уровень команды.

Возможность играть регулярно стала одной из причин, по которой я решил отправиться из ЦСКА в "Амкар". Я поклялся усердно работать в новом клубе, чтобы оправдать доверие и инвестиции, а также получить вызов в сборную.