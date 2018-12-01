"Ювентус" разгромил "Фиорентину", Роналду забил гол

"Ювентус" с разгромным счетом обыграл "Фиорентину" в матче 14-го тура чемпионата Италии (3:0). Голами отметились хавбек Родриго Бентанкур, защитник Джорджо Кьеллини и форвард Криштиану Роналду.

"Ювентус" набрал 40 очков и закрепился на первом месте, оторвавшись от "Наполи", идущего вторым, на 11 очков. "Фиорентина" с 18 баллами занимает девятую строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Фиорентина" - "Ювентус" - 0:3 (0:1)

Голы: Бентанкур, 31 (0:1). Кьеллини, 69 (0:2). Криштиану Роналду, 79 - с пенальти (0:3).



"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси (Пьяца, 65), Верету, Фернандес, Жерсон (Теро, 80), Симеоне, Кьеза.

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Жоау Канселу, Матюиди, Бентанкур, Криштиану Роналду (Бернардески, 80), Манджукич (Кин, 89), Куадрадо (Дуглас Коста, 83), Дибала.

Предупреждения: Манджукич, 11. Фернандес, 43. Бентанкур, 50. Витор Угу, 51. Миленкович, 64. Пеццела, 72. Криштиану Роналду, 80. Теро, 88. Верету, 90+1.

Судья: Орсато.

01 декабря. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

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