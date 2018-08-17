Темуе Бакайоко: "Дженнаро Гаттузо похож на Антонио Конте"

Полузащитник "Милана" Темуе Бакайоко сравнил Дженнаро Гаттузо, возглавляющего "россонери", с экс-тренером "Челси" Антонио Конте. По словам футболиста, схожесть двух специалистов поможет ему быстрее адаптироваться в новом клубе.

- Я многому научился и очень много работал в премьер-лиге, но я думаю, что я больше подхожу для итальянского футбола, поэтому я очень рад, что "Милан" позвонил мне, - приводит Football Italia слова Бакайоко. - Я участвовал в нескольких важных матчах в "Челси" и думаю, что получил опыт, который поможет мне в будущем.Я очень мотивирован для этого нового приключения. "Милан" выиграл так много на международном уровне. Я бы не хотел быть ни в каком другом клубе. Гаттузо очень похож на Конте. Это люди, которые делают свою работу со страстью. Я заметил это во время первых двух тренировок. Постараюсь сделать все возможное для команды.

23-летний Бакайоко заключил с "Миланом" арендное соглашение с правом дальнейшего выкупа. Детали сделки не уточняются.

Sky Italia сообщал о том, что итальянский клуб заплатит 5 миллионов евро за 23-летнего француза. Кроме того, у "Милана" будет право на выкуп игрока за 35 миллионов евро.