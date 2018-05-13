СМИ: Вентура расторг контракт с Федерацией футбола Италии

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура и Федерация футбола Италии (ФФИ) расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным издания, теперь бывший наставник "Зенита" Роберто Манчини сможет возглавить сборную вместо него.

Вентура был уволен еще в ноябре, когда Италия не смогла пробиться на чемпионат мира, уступив в стыковых матчах Швеции (0:1, 0:0). Однако контракт с Федерацией действовал до сегодняшних дней, а спецалист продолжал получать зарплату. Сегодня соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Вентура возглавлял национальную команду Италии с 2016 по 2017 годы.