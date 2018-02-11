"Сассуоло" сыграл вничью с "Кальяри"

Матч 24-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" - "Кальяри" завершился вничью - 0:0.

Хозяева не могут одержать победу в серии А в шестой игре кряду (3 ничьи и 3 поражения).

"Сассуоло" занимает 15-е место турнирной таблицы, "Кальяри" - 13-е.

Чемпионат Италии

Серия А

24-й тур

"Сассуоло" - "Кальяри" - 0:0

"Сассуоло": Консильи, Пелузо (Рожериу, 71), Ачерби, Гольданига, Лирола, Миссироли, Данкан (Рагуза, 89), Маньянелли, Бабакар (Матри, 66), Берарди, Политано.

"Кальяри": Краньо, Андреолли, Кастан, Ликояннис (Дессена, 62), Чеппителли, Чигарини (Сау, 26), Падоин, Ионицэ, Жоау Педру, Барелла, Фариас (Паволетти, 75).

Предупреждение: Андреолли, 58.

Судья: Маццолени.

11 февраля. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium - Citta del Tricolore.

Турнирная таблица чемпионата Италии