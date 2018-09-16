"Рома" в концовке упустила победу над "Кьево"

"Рома" дома сыграла вничью с "Кьево" (2:2) в матче 4-го тура чемпионата Италии. На голы хозяев Стефана Эль-Шаарави и Бриана Кристанте гости ответили точными ударами Вальтера Бирсы и Мариуша Стемпиньски.

Римляне продлили безвыигрышную серию до трех матчей (2 ничьих, 1 поражение). Команда из Вероны в этом сезоне серии А не одержала еще ни одной победы (2 поражения, 2 ничьих).

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

"Рома" - "Кьево" - 2:2 (2:0)

Голы: Эль-Шаарави, 10 (1:0). Кристанте, 30 (2:0). Бирса, 52 (2:1). Стемпиньски, 83 (2:2).

"Рома": Ольсен, Коларов, Манолас, Флоренци (Карсдорп, 69), Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Ло.Пеллегрини (Де Росси, 70), Джеко, Эль-Шаарави, Дженгиз Юндер (Клюйверт, 81).

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Томович, Барба, Бани, Бирса (Лерис, 81), Радованович, Оби (Хетемай, 46), Ригони (Депаоли, 87), Джаккерини, Стемпиньски.

Предупреждения: Россеттини, 74. Де Росси, 78.

Судья: Маццолени.

16 сентября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".