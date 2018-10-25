Президент "Наполи": "Мы разрушаем футбол. Футбольные матчи слишком длинные"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис призвал УЕФА и ФИФА внести радикальные изменения в правила игры. Он также отметил, что в ином случае, существует риск уничтожить футбол.

– Мы разрушаем футбол, – приводил Goal слова Де Лаурентиса – Мы должны смотреть в будущее, потому что вся молодежь сейчас – в видеоиграх. Вы увидите, что через восемь лет дети, которые только родились, не будут заботиться о футболе. Футбол – важная отрасль. Без тормозов от ФИФА и УЕФА, которые уходят в древность, он имел бы еще большую ценность.

Это наша вина, мы старые идиоты. Бывают скучные игры. Футбольные матчи слишком длинные – засыпаешь. Нужно играть два 30-минутных тайма с двух-трехминутным перерывом в середине каждого. Если не выходит, то для чего нужен тренер? Мы должны все изменить.

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