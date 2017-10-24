Перишич едва не забил гол года. Ему помешала штанга. Видео

Нападающий "Интера" Иван Перишич в матче 10-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" был близок к тому, чтобы забить мяч с центра поля. Хорватский форвард воспользовался ошибкой вратаря генуэзцев Кристиана Пуджони, и нанес удар - от гола гостей спасла штанга.

В начале второго тайма "Интер" ведет со счетом 2:0 - точными ударами отметились защитник Милан Шкриньяр и нападающий Мауро Икарди.