23:00 | Футбол — Италия

Перишич едва не забил гол года. Ему помешала штанга. Видео

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Нападающий "Интера" Иван Перишич в матче 10-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" был близок к тому, чтобы забить мяч с центра поля. Хорватский форвард воспользовался ошибкой вратаря генуэзцев Кристиана Пуджони, и нанес удар - от гола гостей спасла штанга.

В начале второго тайма "Интер" ведет со счетом 2:0 - точными ударами отметились защитник Милан Шкриньяр и нападающий Мауро Икарди.

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Материалы других СМИ
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pimpin000

Гол года? Удар с центра поля по пустым воротам. Как у вас с головой?

23:16