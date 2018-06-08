19:09 | Футбол — Италия

Перин прошел медосмотр в "Ювентусе". Фото


Голкипер "Дженоа" Маттиа Перин прошел медосмотр в "Ювентусе", сообщает официальный сайт чемпионов Италии. Футболист прибыл на тестирование сегодня в 10.00 по московскому времени.

Теперь стороны обсудят подписание контракта. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

25-летний голкипер в прошлом сезоне провел 37 матчей в чемпионате Италии, 11 из которых отстоял на ноль.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/

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