Перин прошел медосмотр в "Ювентусе". Фото

Голкипер "Дженоа" Маттиа Перин прошел медосмотр в "Ювентусе", сообщает официальный сайт чемпионов Италии. Футболист прибыл на тестирование сегодня в 10.00 по московскому времени.

Теперь стороны обсудят подписание контракта. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

25-летний голкипер в прошлом сезоне провел 37 матчей в чемпионате Италии, 11 из которых отстоял на ноль.