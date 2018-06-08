Перин прошел медосмотр в "Ювентусе". Фото

Голкипер "Дженоа" Маттиа Перин прошел медосмотр в "Ювентусе", сообщает официальный сайт чемпионов Италии. Футболист прибыл на тестирование сегодня в 10.00 по московскому времени.
Теперь стороны обсудят подписание контракта. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.
25-летний голкипер в прошлом сезоне провел 37 матчей в чемпионате Италии, 11 из которых отстоял на ноль.
.@MattiaPerin completes Juventus medical ➡️ https://t.co/vu0uuCLl7Y pic.twitter.com/i04DYJ4YkI– JuventusFC (@juventusfcen) 8 июня 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/