Отец Хамшика: "Марек не собирается в Китай, он останется в "Наполи"

Отец полузащитника "Наполи" Марека Хамшика Рихард сказал, что его сын не будет переходить в китайский клуб.

- Сейчас Марек сосредоточен на матчах за сборную Словакии. Переход в китайский клуб? Это спекуляции журналистов, - цитирует отца футболиста calcionapoli24. - У него контракт на два года с опцией продления на еще один. Он общался с Карло Анчелотти, и он доволен тем, какая роль отведена ему в "Наполи".

Ранее сообщалось, что словак может оказаться в чемпионате Китая. В прошедшем сезоне 30-летний словак провел 38 матчей в серии А и забил семь мячей при одной голевой передаче.