Никола Аморузо: "Игуаина ждут очень трудные игры в Неаполе"

Бывший нападающий "Наполи" и "Ювентуса" Никола Аморузо считает, что Гонсало Игуаина, который прошлым летом перебрался из "Наполи" в "Ювентус", ждут сложные игры в Неаполе. Туринский коллектив 2 апреля на выезде сыграет с неаполитанцами в 30-м туре серии А.

– Игуаин – чемпион, и в Неаполе его ждут две очень трудные игры, – цитирует Football Italia Аморузо. – Его уход был расценен как предательство, но за 3 года его игра была вознаграждена уникальной любовью этих же фанатов. Игуаин почувствует последствия своего выбора в тот момент, когда ступит на поле. В любом случае, это незабываемый опыт.