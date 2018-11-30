"Ничего серьезного". Каррера - о тренерских предложениях

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что пока ему не поступало серьезных предложений о работе. 54-летний специалист также добавил, что "Наполи" придется рассчитывать на ошибки "Ювентуса", чтобы составить ему конкуренцию в борьбе за чемпионство.

- Возвращение на тренерскую скамью? Пока существуют только слухи, ничего серьезного нет, - сказал Каррера в интервью Calcio Napoli 24. - Чемпионская гонка в Италии? "Наполи" не должен сдаваться. Надо попытаться набрать как можно больше очков, рассчитывая, что "бьянконери" допустят ошибку. Догнать "Ювентус" - нелегкая задача, но неаполитанцы должны постараться выиграть все матчи.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России, а также Суперкубок. Специалист был уволен 22 октября после поражения от тульского "Арсенала" в матче 11-го тура премьер-лиги (2:3).

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