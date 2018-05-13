Неста может возглавить "Перуджу"

Бывший защитник "Милана" и "Лацио" Алессандро Неста, возможно, станет главным тренером "Перуджи". Сейчас команда выступает в серии В.

По данным Sky Sport Italia, специалист заменит Роберто Бреду, ранее покинувшего пост главного тренера. Экс-защитник сборной Италии был замечен на домашнем стадионе "Перуджи" "Ренато Кури".

42-летний тренер ранее возглавлял "Майами" - клуб второго по силе дивизиона в США. "Перуджа" заняла восьмое место в серии B и сыграет в плей-офф за выход в серию А.