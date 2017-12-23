"Наполи" в меньшинстве обыграл "Сампдорию", Хамшик побил рекорд Марадоны

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Наполи" одержал победу над "Сампдорией" – 3:2.

В составе неаполитанцев забитыми голами отличились Маркес Аллан, Лоренцо Инсинье и Марек Хамшик.

30-летний словак в этой встрече побил рекорд легендарного футболиста Диего Марадоны по количеству мячей за клуб из Неаполя. Для хавбека это взятие ворот стало 116-м. На счету аргентинского ветерана 115 голов за неаполитанцев.

Отметим, что "Наполи" заканчивал этот матч в меньшинстве. На 77-й минуте с поля был удален защитник Мариу Руй.

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

"Наполи" – "Сампдория" – 3:2 (3:2)

Голы: Рамирес, 2 (0:1). Аллан, 16 (1:1). Квальярелла, 27 – с пенальти (1:2). Инсинье, 33 (2:2). Хамшик, 39 (3:2).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 70), Аллан, Жоржинью (Диавара, 56), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Маджо, 79).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Стринич (Сапата, 86), Берешински, Феррари, Баррето (Верре, 71), Рамирес, Прат, Торрейра, Квальярелла (Ковнацки, 75), Капрари.

Предупреждения: Стринич, 18. Мертенс, 22. Хюсай, 27. Мариу Руй, 52. Вивиано, 57. Торрейра, 62. Верре, 72. Рамирес, 82.

Удаление: Мариу Руй (Наполи), 77.

Судья: Масса (Италия).

23 декабря. Неаполь. Стадион San Paolo.

Турнирная таблица – здесь