"Наполи" предлагает Зелински новый контракт с повышением зарплаты в два раза

"Наполи" хочет продлить контракт с полузащитником команды Петром Зелински, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует CalcioNapoli24, если поляк согласится на предложение, то его зарплата увеличится в два раза (2,2 миллиона евро в год + 300 тысяч в виде бонусов). Кроме того, из контракта уберут пункт о сумме отступных в 65 миллионов евро. Сам хавбек хотел бы зарабатывать больше (2,8 миллиона евро с учетом бонусов).

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 35 матчей за "Наполи" и забил четыре мяча при трех голевых передачах.