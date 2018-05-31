22:40 | Футбол — Италия

Модрич может заменить Пьянича в "Ювентусе" в случае ухода боснийца в "Реал"


Полузащитник "Реала" Лука Модрич может перейти в "Ювентус". Этот трансфер станет возможным в случае ухода из команды Миралема Пьянича.

Как сообщает Corierre dello Sport, "Ювентус" хочет получить за боснийского хавбека не менее 70 миллионов евро. Ранее уже появилась информация об интересе к нему со стороны "Реала" и "Барселоны".

При этом "Юве" в случае ухода футболиста попытается приобрести у "Реала" хорватского футболиста. 32-летний Лука Модрич в прошедшем сезоне провел 26 матчей в чемпионате Испании и забил один мяч при шести голевых передачах.

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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