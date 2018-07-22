Милота дня. Спаллетти дал автограф юному болельщику, после чего попросил автограф в ответ

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти раскрылся с новой стороны. Как сообщает Eurosport, 59-летний специалист согласился дать автограф юному болельщику, после чего попросил автограф взамен. При этом Спаллетти не пожалел собственной футболки.
Накануне "Интер" сыграл вничью с "Зенитом" (3:3) в товарищеском матче.
Вот это точно умиление дня.– Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 22 июля 2018 г.
Юный болельщик хотел автограф Спаллетти – тот его дал, после чего… попросил автограф в ответ ☺🙌 pic.twitter.com/m1euA59F7Q