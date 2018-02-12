"Милан" с нового сезона поменяет технического спонсора

"Милан" на официальном сайте сообщил о смене технического спонсора. Соглашение между итальянским клубом и его нынешним партнером, немецкой компанией Adidas, истекает летом 2018 года. С сезоне-2018/19 форму "россонери" будет изготавливать Puma.

По данным СМИ, инициатором прекращения сотрудничества выступила Adidas, досрочно расторгнувшая контракт, рассчитанный на 19,7 миллиона евро и действовавший до лета 2023 года. Немцы воспользовались пунктом о разрыве соглашения после того, как итальянский клуб был продан китайским инвесторам.